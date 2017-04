Formula 1, Alonso avvisa la McLaren: "Non aspetterò ancora molto"

28 aprile 2017

Continuano le tensioni tra la McLaren e Fernando Alonso, il cui futuro con la scuderia britannica rimane incerto. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza al termine della stagione e vuole maggiori garanzie sulla competitività della monoposto: "Non sono disposto ad aspettare ancora molto - le sue parole alla Cnn -. Quest'anno ho la possibilità di decidere se rimanere o cambiare team. Ad ogni stagione bisogna assicurarsi che non sia l'ultima in cui si è in grado di lottare per vincere".