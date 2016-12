Formula 1: all'asta il camion della Scuderia Ferrari

14 dicembre 2016

La Formula 1 non è fatta solo di leggere monoposto mosse da sofisticati motori sei cilindri. Per far sì che il circus vada avanti è necessario anche il lavoro di mezzi meno nobili, come l'Iveco New Stralis XP TCO 2 Champion cha accompagna la Scuderia Ferrari in giro per il mondo. Il Cavallino ha deciso di mettere all'asta il suo camion con una base di circa 92mila euro: il ricavato sarà devoluto in beneficenza a Telethon.