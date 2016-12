Formula 1: la Williams conferma Massa e Bottas

3 settembre 2015

La Williams ha confermato sia Felipe Massa che Valterri Bottas per la stagione 2016 di Formula 1. L'annuncio è arrivato alla vigilia del GP di Monza che vede il brasiliano e il finlandesi accreditati di buone chance per il podio, sarà lotta con Ferrari e Mercedes. Contento il brasiliano che l'anno prossimo sarà alla terza stagione nel team: "Non vedo l'ora di continuare e di spingere sempre di più". Niente Ferrari per Bottas visto il rinnovo di Raikkonen: "Felice di restare".

Sir Frank Williams, fondatore e Team Principal della scuderia, ha commentato: "Sono felice di confermare che Felipe e Valtteri correranno per la Williams anche nel prossimo anno. La stabilità è la chiave per qualsiasi team per fiorire in Formula 1, dunque riuscire ad avere per la terza stagione una delle line-up più forti in Formula 1 mette la Williams in una posizione fantastica per continuare il nostro periodo positivo verso le prime posizioni nel 2016".