Formula 1: GP di Cina fino al 2020

29 settembre 2017

La Formula 1 correrà in Cina anche per i prossimi tre anni. Il GP di Shanghai era stato inserito nel calendario provvisorio con l'asterico e ora è arrivata la fumata bianca: rinnovo fino al 2020 con Liberty Media. Ad annunciarlo è stato il numero uno del circus Chase Carey: "Siamo molto felici di confermare la tappa in Cina, il pubblico cinese ha sempre dato una risposta positiva in occasione delle gare e crediamo di avere tanto potenziale inespresso in una nazione in crescita come la Cina".