Formula 1: Felipe Massa al volante della Delta

10 novembre 2016

Nel weekend Felipe Massa correrà per l'ultima volta in Formula 1 sul circuito di casa. A Interlagos saranno giorni di grandi emozioni per il brasiliano della Williams. Il pilota si è preparato a tutta velocità al volante della Lancia Delta Integrale: al suo fianco la bellissima modella Alice Dellal che tra un traverso e l'altro l'ha intervistato...