Formula 1, Brendon Hartley guiderà la Toro Rosso ad Austin

13 ottobre 2017

Brendon Hartley è il nuovo pilota della Toro Rosso ed è il primo neozelandese in Formula 1 dopo 33 anni. Campione del mondo Endurance nel 2015 e vincitore della 24 Ore di Le Mans sulla Porsche 919 Hybrid nel 2017, il 27enne prende il posto del francese Pierre Gasly , impegnato nell'ultima gara del campionato Super Formula con il team Mugen Honda, nel Gran Premio di Austin, negli Stati Uniti, in programma il 22 ottobre.

Pierre Gasly, infatti, sarà impegnato in Giappone per cercare di conquistare il campionato e dovrebbe comunque rientrare per disputare con la scuderia di Faenza gli ultimi tre Gran Premi della stagione. Hartley, dal canto suo, ha fatto parte del vivaio della Red Bull ed è già stato test driver della Toro Rosso.