Fia, Todt resterà presidente per il terzo mandato

22 novembre 2017

Jean Todt resterà alla guida della Fia per il terzo mandato consecutivo. Lo ha annunciato la stessa Federazione internazionale dell'automobile, precisando che il francese è l'unico candidato in vista della votazione che avrà luogo in occasione dell'Assemblea generale annuale del prossimo 8 dicembre a Parigi. Il 71enne ex team manager Ferrari ha preso il posto di Max Mosley nel 2009 e ha ottenuto un secondo mandato quadriennale nel 2013.