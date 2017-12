Fia, Todt resta presidente

8 dicembre 2017

A Parigi Jean Todt è stato confermato alla presidenza della Fia, la Federazione internazionale dell'automobile. Il 71enne dirigente francese, eletto per la prima volta nel 2009, è al terzo mandato e resterà al comando della federazione per altri quattro anni. Todt, unico candidato in corsa per l'elezione, nel gennaio scorso ha dato il via libera all'acquisto del circus di F1 da parte degli americani della Liberty Media.