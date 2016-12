Ferrari, Vettel: "Terzo posto nelle libere? Possiamo ancora migliorare"

4 settembre 2015

E' un Sebastian Vettel che appare soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dei cronisti al termine delle seconde libere del Gran Premio d'Italia. Il tedesco della Ferrari ha chiuso col terzo tempo dietro alle due Mercedes di Hamilton e Rosberg : "Credo sia stata una giornata positiva, non abbiamo avuto problemi con la macchina e abbiamo corso parecchi giri. Non siamo ancora dove vogliamo arrivare ma possiamo fare miglioramenti ".

Il dominatore del venerdì di Monza è ancora una volta Lewis Hamilton che analizza così la sua performance: "Oggi è stata una buona giornata, abbiamo avuto tante cose da testare. Nei primi due settori posso fare molto meglio, ho ancora qualche decimo da limare qua e là".



A chi gli chiede se sia giusto cancellare dal calendario il GP di Monza, Hamilton lancia un appello: "Per me è impensabile. La F1 senza i tifosi è nulla. Sono i tifosi italiani, britannici e tedeschi che fanno questo sport, altrove non è così, ricordo che in Turchia ad esempio c'erano tremila persone - conclude il campione del Mondo -, un vero deserto".