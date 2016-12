Ferrari, Vettel: "Siamo troppo indietro"

27 novembre 2015

Sebastian Vettel non sembra troppo contento dopo la prima giornata di prove libere ad Abu Dhabi. "Nel complesso è venerdì, possiamo e dobbiamo ancora migliorare. Siamo troppo indietro. Vorrei che il gap con chi ci precede fosse più piccolo e che quello con chi ci segue fosse più grande. C'è parecchio lavoro da fare", ha detto il tedesco, protagonista di un "tanti auguri a te" cantato durante le prove e dedicato al suo ingegnere Ricardo Adami.

Anche Kimi Raikkonen spera di fare dei passi avanti. "In certi momenti siamo andati un po' meglio sul giro singolo, ma si è trattato di un venerdì normale. Ho avuto qualche difficoltà con le soft. Io outsider? Le Mercedes sembrano veloci come sempre, cercheremo di fare tutto ciò che potremo in qualifica, sperando di avere una buona posizione di partenza", le sue parole.