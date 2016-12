Ferrari, Vettel: "Siamo sulla strada giusta"

21 dicembre 2015

Sebastian Vettel traccia il bilancio del suo primo anno in Ferrari e fissa gli obiettivi per il futuro: "L'anno prossimo vogliamo essere competitivi contro la Mercedes. Dobbiamo certamente migliorare in molte aree, come aerodinamica e Power Unit, ma penso che i risultati di questa stagione abbiano dimostrato che siamo sulla strada giusta - ha detto il pilota tedesco sul sito della 'Rossa' - Ora non ci resta che concentrarci su noi stessi".