Ferrari, Vettel: "Qualifiche più difficili del previsto"

4 luglio 2015

Sebastian Vettel prova a pensare alla gara per cancellare la delusione delle qualifiche di Silverstone. "E' stata più difficile di quanto ci aspettavamo, non è stata una qualifica pulita da parte mia e della squadra. In gara dovrebbe essere diverso, il nostro passo gara è migliore. Speriamo in una corsa entusiasmante per noi, anche se sarà difficile passare le Williams, che in rettilineo sono veloci", ha commentato il tedesco.

"Speriamo di trovare qualcosa che ci faccia migliorare. Di certo non è una buona posizione di partenza. Errori di strategia? Non è stata ideale, ma siamo arrivati al Q3 con abbastanza gomme, quindi direi ok", ha aggiunto. La pensa allo stesso modo Kimi Raikkonen, davanti al compagno di team dopo le delusione in Austria. "Non so se abbiamo ottenuto il massimo, di certo le condizioni erano difficili perché cambiavano sempre. Colpa del vento, alcuni sono più veloci, altri meno. La posizione è un po' deludente, ma abbiamo fatto il meglio possibile. Non è stata una qualifica semplice, speriamo meglio in gara. Se abbiamo il passo gara per il podio? Vedremo", le parole del finlandese.