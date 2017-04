Ferrari, Vettel: "Possiamo migliorare ancora"

28 aprile 2017

Primo e secondo tempo già nelle libere del venerdì, la Ferrari pare in grande forma a Sochi ma Vettel tiene i piedi per terra. "Siamo contenti, ma non del tutto - spiega -. In mattinata abbiamo avuto una falsa partenza, ma nel pomeriggio ho ritrovato la macchina come desideravo e anche sul passo gara non siamo andati male. Possiamo migliorare ancora, ma questa sulla carta è una pista Mercedes: secondo me oggi non hanno mostrato tutte le loro carte".