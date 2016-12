Ferrari, Vettel: "Non sono totalmente soddisfatto"

3 luglio 2015

Incoraggiante la prova di Kimi Raikkonen, secondo a 35 centesimi da Rosberg: "Soddisfatto? Diciamo sì e no. Con le gomme dure ho faticato anche se non so per quale motivo, se per la stessa gomma o per l'assetto. Mentre con la gomma media sul giro secco sono andato molto bene. E' solo venerdì, abbiamo tempo per lavorare. Per la gara cercheremo di fare del nostro meglio, poi vedremo come andrà a finire".



Il campione del mondo Lewis Hamilton è quarto nelle prime prove del gran premio di casa ed è apparso non troppo attento: "Dobbiamo ancora fare dei miglioramenti sul bilanciamento, credo possiamo risolverlo. Problemi con le gomme medie? Oggi abbiamo fatto parecchie cose, anche sulle partenze. Dobbiamo essere più concentrati". Davanti a tutti Nico Rosberg, soddisfatto ma non certo appagato: "No, non mi sento così forte. E' stata una giornata abbastanza buona. Ho la miglior macchina ma la messa a punto non è ancora perfetta. La Ferrari? Non so se è così vicina, dobbiamo fare ancora dei calcoli ma credo che siamo ancora davanti".