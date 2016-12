Ferrari, Vettel: "Non avevo la potenza piena" Seb eliminato in Q1: "Speriamo di risolvere il problema"

6 giugno 2015

Un problema alla SF15-T ha costretto Sebastian Vettel al 18.esimo posto nelle qualifiche di Montreal: "Non riuscivamo ad avere la piena potenza. Ma anche se avessi passato il Q1 non sarei andato molto in là nelle qualifiche", ha spiegato. Il tedesco ora è chiamato a una gara d'attacco: "Non siamo riusciti a risolvere il problema. Spero che per domani riusciremo a sistemare tutto. Sono fiducioso per domani e spero di fare una buona gara".

Non contento Maurizio Arrivabene dei problemi della Ferrari: "E' un problema elettronico che avevamo anche a Barcellona. Pensavamo di averlo risolto e invece si è verificato ancora. Dobbiamo darci una mossa". Sulla gara il team principal resta fiducioso: "E' un altro giorno e speriamo di fare bene". Sorride Raikkonen per il terzo posto in griglia, miglior risultato della stagione: "Il weekend fino ad ora è andato abbastanza bene. Non potevo fare meglio in queste condizioni. Mi dispiace per il team per i problemi di Vettel. Dobbiamo migliorare in gara e fare una buona partenza. Volevo essere davanti alle Mercedes".

HAMILTON: "TORNATI UMILI" "E' davvero speciale per me - ha detto Lewis Hamilton - . E' andato tutto in modo fantastico anche se non è stata una giornata delle più semplici. Le ultime libere sono state molto difficili, non sono riuscito a fare neanche un giro completo un po' anche per colpa mia. Sono arrivato in qualifica con molte domande sull'assetto, ma ho vinto il mio primo GP qui nel 2007 ed è stato incredibilmente speciale. Tornare qui e conquistare questa pole è davvero molto speciale per me, quindi ancora una volta un lavoro fantastico da parte del team che ha ritrovato umiltà, ha ritrovato le forze per aiutarmi a battere Nico qui".

