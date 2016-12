Ferrari, Vettel: "Nessun problema, errore nostro nel Q1"

28 novembre 2015

Così, toccherà a Kimi Raikkonen cercare di portare la Ferrari il più in alto possibile in gara. "Le Mercedes erano troppo lontane da noi, non potevo fare il loro tempo sul giro. E' andata così, più o meno è stato ottenuto il massimo. La nostra posizione è questa. Ora cercheremo di partire bene e vedremo come andrà. Speriamo in bene, la macchina dà buone sensazioni. Vedremo di prendere le giuste decisioni", ha commentato il finlandese.