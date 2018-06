Ferrari, Vettel: "In Cina per vincere, la macchina sta funzionando"

12 aprile 2018

Dopo le due vittorie nelle prime due gare del campionato, Sebastian Vettel è pronto per il weekend in Cina: "Penso che dovremmo essere a posto qui - dice il tedesco -, ovvio che non possiamo esserne certi. Vedremo come andrà, ma sono abbastanza fiducioso. Credo che dovremmo essere competitivi, anche se non so ancora quanto. Cercheremo di vincere, dopo questa gara avremo il quadro più chiaro ma nel complesso la vettura è in buona forma e sta funzionando".