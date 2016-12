Ferrari, Vettel: "Il GP di Budapest è una grande sfida"

20 luglio 2016

Dopo un weekend di pausa, la Formula 1 torna in scena a Budapest per l'undicesimo round stagionale. L'Ungheria è un luogo caro a Sebastian Vettel, che qui ha ottenuto la sua seconda vittoria con la Ferrari: "Ho un bel ricordo di Budapest 2015, della vittoria conquistata dopo una partenza fantastica - dice il tedesco sul sito ufficiale della Rossa -. E' un bel posto ed è pieno di fan. Fisicamente per noi piloti è una grande sfida".

Dalla prima edizione datata 1986, la gara ungherese non è mai uscita dal calendario e ha sempre avuto come sede il circuito dell'Hungaroring, alle porte della capitale. Poche le modifiche apportate alla pista per quest'anno, tra cui un intervento di ripavimentazione completato nello scorso mese di aprile. "Il tracciato è molto corto - spiega Vettel -. Mancano i muri ma ci sono molte curve, un lungo rettilineo e a seguire una serie di curve che non lasciano molto tempo fra l'una e l'altra. Fisicamente per noi piloti è una grande sfida, di solito fa molto caldo e l'asfalto è irregolare, ma nel complesso è un posto dove amiamo correre".