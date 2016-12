Ferrari, Vettel: "Fiducioso per il futuro"

10 novembre 2016

Sebastian Vettel ha già la testa alla prossima stagione. A due gare dalla fine ormai la Ferrari è tagliata fuori per la corsa al mondiale. "Non lottiamo per il titolo qui nel GP Brasile ma lottiamo lo stesso per vincere". Queste le parole del pilota tedesco nella conferenza stampa pre GP di Interlagos. "Abbiamo sempre avuto belle gare qui, l'ultima è stata fantastica, perchè le condizioni meteo su questa pista sono folli".

Vettel stuzzicato sull'argomento, poi, ammette le difficoltà avute in questa stagione. "E' stato un anno particolare ma lo sapevo fin dall'inizio, quando ho accettato di venire in Ferrari ero consapevole che ci sarebbe voluto del tempo. L'obiettivo è lottare per il Mondiale e ci sono stati molto cambiamenti che ci rendono fiduciosi in vista della prossima stagione".



Il pilota tedesco torna poi sulla questione GP Messico e il suo nervosismo a fine gara. "Mi dispiace per quello che ho detto nel team radio, tutti possono capire perchè non fossi felice, a fine gara sono andato subito da Charlie Whiting e mi sono scusato, scrivendogli poi anche una lettera".