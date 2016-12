Ferrari, Vettel: "Do tutto per la Rossa. Mondiale? Ci riproveremo"

27 ottobre 2016

Si è divertito con il compagno di squadra Kimi Raikkonen, provando a suonare la tromba in una sfida speciale che ha visto trionfare proprio il finlandese, ma alla vigilia del weekend in Messico Sebastian Vettel ha lasciato da parte distrazioni e divertimenti per ritrovare la giusta la concentrazione. Non che in palio ci sia molto, al tedesco quattro volte campione del mondo resta al massimo un terzo posto nella classifica piloti e un secondo in quella costruttori da conquistare insieme a Kimi.: tuttavi Seb non molla di un centimetro e con un ottimismo contrastante con la situazione in casa Ferrari si cala nel GP del Messico e, ancor più, guarda già alla prossima stagione. al futuro



"Io do il meglio per la Ferrari, cerchiamo di dare il nostro meglio per la Ferrari - dice Vettel a proposito del deludente campionato delle Rosse -. La cattiva notizia è che non siamo più in lotta per il titolo. Nel 2017, però, avremo un'altra possibilità. Chi vincerà quest'anno? Sinceramente non mi interessa". Ottimismo anche a proposito della gara di domenica: "È differente con il cambio delle condizioni ambientali - conclude Vettel -, è anche una pista ad molto veloce con un mix di curve lente e di media velocità. L'anno scorso era una pista scivolosa, perché era nuova, di solito servono due anni all'asfalto per assestarsi e penso che con gli pneumatici soft si possa fare una buona gara domenica".