Ferrari, Vettel: "A Montecarlo non c'è margine d'errore"

19 maggio 2015

Sta per cominciare il weekend che culminerà col GP di Montecarlo, sesta prova del Mondiale. Vettel, dopo il terzo posto in Spagna, è di nuovo pronto a dare battaglia: "C'è tanta tradizione nel tracciato di Monaco - le parole del tedesco, riportate dal sito ufficiale della Ferrari -, si corre per vie molto strette e non c'è margine d'errore. Si deve stare sempre molto concentrati e dare il 100% in qualifica, sorpassare in gara è pressoché impossibile".

Il pilota tedesco spiega le sue impressioni alla vigilia del weekend: "So che qualcuno pensa che sia una gara noiosa da guardare in televisione, ma per chi guida non è assolutamente così. Se si parte dietro bisogna combattere continuamente per cercare di guadagnare delle posizioni, ma chi è davanti non si può permettere alcuna distrazione per tutta la durata della gara. In merito all'assetto, Monaco più di altri tracciati ne richiede uno specifico per destreggiarsi nelle strettissime curve del Principato. Bisogna essere veloci nei rettilinei ed agili nei tratti tortuosi, come in quasi tutti i circuiti cittadini".