Ferrari, Vettel: "A Monaco Mercedes favorita ma siamo forti"

24 maggio 2017

La Ferrari non vince il GP di Monaco dal lontano 2001 con Michael Schumacher e, a 16 anni di distanza, un altro tedesco come Vettel cercherà di sfatare il tabù: "Io favorito? Non so, ma sono fiducioso". Dopo il ritiro in Spagna in seguito a un incidente nella prima curva, l’altro pilota della Ferrari Kimi Raikkonen si presenta a Montecarlo con la voglia di rivincita. Il finlandese è come sempre cauto a pochi giorni dalla gara e preferisce non fare pronostici: "Mi piace il circuito qui a Monaco, in carriera ho disputato buone corse. Cercheremo di fare più punti possibili e sfruttare al meglio quello che abbiamo. Vediamo come andrà".