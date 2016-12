Ferrari, Vettel: "A mio agio sulla vettura"

Il tedesco spiega così l'incidente col messicano della Force India, che l'ha costretto a rientrare con qualche minuto d'anticipo rispetto agli avversari: "Ero appena uscito dalla pitlane e non potevo rallentare, lui mi ha danneggiato l'ala. Comunque speriamo di fare un passo in avanti molto grande - prosegue - saremo piuttosto vicini alle Mercedes ma anche loro miglioreranno. C'è da lavorare".



Sembra meno ottimista Kimi Raikkonen, che fa notare la grande fatica provata nelle seconde libere: "Sinceramente non ho ancora visto i tempi sul giro, mi sembra presto per esprimere una valutazione - le parole del finlandese -. E' stata una sessione complicata per via dell'assetto, in alcuni settori della pista abbiamo fatto davvero fatica".