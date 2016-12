Ferrari, Vettel: "Spingere al massimo in qualifica"

27 aprile 2016

Sebastian Vettel è pronto per il GP di Russia. Il tedesco della Ferrari sta pianificando il weekend: "Un aspetto difficile è dato dal consumo di carburante. Per quanto riguarda invece le gomme, negli ultimi due anni abbiamo visto che hanno una buona durata. Nelle qualifiche si spingerà al massimo, cercando poi di far valere questo vantaggio in gara per ottenere un buon risultato".