Ferrari, Vettel: "Sfortuna? No, andavo su tre ruote"

17 settembre 2016

Qualifiche da dimenticare per Sebastian Vettel a Singapore. Il tedesco della Ferrari partirà ultimo a causa della rottura della barra antirollio: "Sfortuna? No, c'è un motivo per cui qualcosa si è rotto, e fare in modo che non si ripeta anche nell’altra. Stavo andando con tre ruote e non riuscivo a guidare la macchina. È un peccato". L'ex campione del mondo pensa già alla gara: "Speriamo in una safety car e possiamo fare bene".