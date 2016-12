Ferrari, Vettel: "Puntiamo a vincere le ultime due gare"

11 novembre 2015

Vettel vuole chiudere in bellezza il Mondiale F1 con due vittorie, questo l'obiettivo dichiarato prima di Brasile ed Abu Dhabi: "Ci sono ancora due potenziali vittorie sul tavolo, benché non sia facile l'obiettivo è questo. Daremo tutto per stare vicini alla testa". A Interlagos Raikkonen si è laureato campione nel 2007: "Quello che più mi è rimasto in mente è la determinazione con cui la squadra realizzò l’obiettivo dichiarato della vigilia".