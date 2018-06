Ferrari, Vettel: "Presto per parlare del Mondiale"

10 maggio 2018

Sebastian Vettel tira il freno, ma solo quello dell'entusiasmo. I tifosi della Ferrari già sognano il Mondiale, ma il tedesco dribbla l'argomento: "È presto per parlarne, bisognerà vedere la situazione a ottobre. Certo è un campionato molto appassionante e per noi non è male che partendo dal primo e dal sesto posto sai comunque di poter lottare per la vittoria".



Ora c'è il GP di Barcellona all'orizzonte: "La competizione è molto serrata ai vertici, ci sono dei piccoli dettagli che possono fare la differenza di giorno in giorno - ha detto ancora . Verso metà stagione arriveranno più aggiornamenti per tutti e vedremo quale sarà la situazione".



In Spagna la Ferrari si è presentata con una nuova soluzione aerodinamica per gli specchietti: "Sono una soluzione interessante, anche se per me Halo rimane comunque molto brutto".