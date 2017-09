Ferrari, Vettel: "Macchina buona, speriamo nell'asciutto"

29 settembre 2017

"La mattinata è stata un po' confusa, non abbiamo potuto girare molto. Meglio è andata nel pomeriggio: la macchina mi è sembrata abbastanza a punto e abbiamo potuto provare un po' di cose. Poi, purtroppo, è arrivata la bandiera rossa e non abbiamo potuto fare la quantità di giri prevista", l'analisi di Vettel.



In classifica Hamilton è staccato di un secondo e quattro decimi: "Sarebbe bello poter mantenere questo vantaggio per tutto il weekend, ma è strano che entrambe siano rimaste così indietro e, d'altronde, sappiamo che il venerdì è il giorno in cui si possono provare cose diverse. Anch'io avrei voluto avere più risposte da questa prima giornata, ma va bene così".



Per tutto il weekend le condizioni atmosferiche rimarranno la variabile più temibile. "Qui può piovere in qualunque momento - ha osservato Vettel - Ma non importa, perché abbiamo una buona macchina e sta a noi far in modo che funzioni in tutte le condizioni. Già oggi le abbiamo viste tutte e abbiamo raccolto molti dati".