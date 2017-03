Ferrari, Vettel: "Le sensazioni sono buone"

25 marzo 2017

Soddisfazione in casa Ferrari dopo le qualifiche di Melbourne . Sorrisoni per Vettel che ha conquistato la seconda piazza dietro ad Hamilton: "La macchina dà sensazioni positive. In gara, con una buona partenza, abbiamo una grande possibiltà. È la Ferrari che ci aspettavamo". Umore alto anche per Raikkonen nonostante il quarto posto: "La posizione non è un disastro. La Mercedes è vicina, la macchina è buona".

"Abbiamo lavorato bene come squadra, stiamo migliorando ed è bello vedere che la Ferrari va come ci aspettavamo. Nelle libere ci sono stati alti e bassi, oggi è andata meglio. Il mio giro non è stato perfetto nel primo tratto, ma Lewis ha fatto un gran giro e la pole non era alla portata. In gara però possiamo fare bene, la macchina dà buone sensazioni, i cambiamenti sono stati positivi. Tutti spingono, noi però siamo carichi e motivati per domani, la partenza sarà una buona possibilità", il commento di Vettel.



Ottimismo anche Raikkonen: "Sono state delle Qualifiche un po' difficili da parte mia, non sono riuscito a mettere assieme un giro discreto, ho faticato un po' per tutta la giornata e queste difficoltà le ho pagate anche in qualifica. È un risultato deludente, ma non è un disastro. La monoposto ha dato ottime sensazioni nell'ultimo tratto ma non sono mai riuscito a mettere assieme un giro buono nella sua completezza. Abbiamo un buon pacchetto, la gara è domani e vedremo cosa riusciremo a fare".



"La vettura mi dà più fiducia, possiamo spingere di più, lo abbiamo visto già nei test invernali di Barcellona che la macchina è buona. Ora dovremo lavorarci su ogni fine settimana, ma questo è normale. Non è andata bene da parte mia oggi ma domani è un altro giorno e vedremo. Le Mercedes non sono così lontane. Sebastian è in mezzo a loro, io sono appena dietro e noi siamo sicuramente più fiduciosi rispetto al passato. Questa pista è piuttosto speciale e differente dalla maggior parte degli altri presenti in calendario. Non è un tracciato davvero indicativo".