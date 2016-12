Ferrari, Vettel felice: "È andata molto bene"

18 settembre 2016

Umori contrastanti in casa Ferrari. Per un Raikkonen deluso e arrabbiato, c'è un Sebastian Vettel con il sorriso stampato sul volto dopo la rimonta dall'ultimo al quinto posto nel GP di Singapore. Il tedesco della Rossa si è presentato ai microfoni parlando in italiano: "È andato molto bene. Io credo in questa Ferrari e in questa squadra, credo in un futuro al meglio per noi. Ci vediamo in Malesia".