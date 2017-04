Ferrari, una sconfitta che ha un retrogusto dolce

Ci sono sconfitte che possono avere un retrogusto dolce. È il caso di Sebastian Vettel a Sochi, battuto praticamente in volata da Bottas, con Hamilton comunque lontano e sotto la linea di galleggiamento. Dipende sempre da come si giudica la quantità di liquido nel bicchiere. Per quanto riguarda il finesettimana è mezzo vuoto, in chiave Mondiale invece è mezzo pieno. Il biondo infatti allunga in classifica sul rivale più pericoloso, lo stesso numero non riesce alla Ferrari nel campionato costruttori, superata di misura dalla Mercedes.



A Maranello dovranno comunque analizzare quanto accaduto tra sabato e domenica, cioè il passaggio da una sontuosa prestazione sul giro secco a una gara dignitosa, ma pur sempre sotto tono viste le premesse. Occorre riflettere anche sulla vittoria della Mercedes di riserva, un successo che sottolinea il potenziale intatto di chi ha dominato le ultime stagioni, soprattutto perché ottenuto dal pilota numero due. La buona notizia per gli uomini in rosso è la forma appannata di Hamilton, che nonostante un compagno di squadra meno attrezzato di Rosberg, mostra un inedito affanno.