Ferrari, un'altra vittoria di squadra

Siamo alle prese con un altro trionfo collettivo. Certo, la dinamica è diversa rispetto a quella di Melbourne, ma il podio alto del Bahrain offre lo steso senso del lavoro di squadra. Vettel ha fatto il suo gestendo in maniera eccellente gli ultimi giri. Ma sono stati gli ingegneri sul campo di gara e a Maranello , nella postazione remota, a mettere Seb nelle condizioni di completare il capolavoro. Il tutto in una domenica turbata dal pasticcio durante la sosta di Raikkonen laddove si è sfiorato il dramma.

Tuttavia la squadra è riuscita a mantenere la lucidità necessaria a completare un capolavoro che alla vigilia pareva più agevole di quanto si è verificato nell’arco dei 300 chilometri. L’impressione è che la Mercedes sia vulnerabile da un lato, ma che abbia ancora un discreto margine di vantaggio sulla Ferrari. Motivo in più per festeggiare il percorso netto di Vettel, ma allo stesso tempo lavorare per colmare definitivamente il divario con la concorrenza. In questo senso per Maranello buone notizie arrivano dal disastro Red Bull, che ha perso subito i pezzi.