Ferrari, sfuma il tesoretto nella domenica peggiore

16 luglio 2017

Da 20 a 1. Nel senso dei punti di vantaggio che Vettel aveva prima di Silverstone e quello – uno solo - che è rimasto ora. Un tesoretto consumato in 300 chilometri appena, dentro una domenica che per la Ferrari ha i contorni del disastro. Che Hamilton dominasse la gara era stato messo in conto, che Bottas riuscisse a risalire fino alla piazza due era un’ipotesi che gli uomini in rosso non avevano nemmeno preso in considerazione. Una domenica compromessa praticamente subito, quando Vettel è stato passato da Vestappen al via.