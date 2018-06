Ferrari, serve subito una reazione

Vinci 3-0 all'andata. Perdi 5-0 al ritorno. Il mostro dei film horror non muore mai. Ti giri e te lo ritrovi lì. Più incacchiato di prima. Il bello (o il brutto) arriva adesso. Urge una doppietta a Montecarlo senza se e senza ma, per poi continuare a parlare di questo mondiale. Perchè il rischio di oggi è quello di crollare un'altra volta nella spirale negativa. Concentrarsi sulle gomme nuove che favoriscono la Mercedes e non vederla più questa benedetta Mercedes. L'argomento gomme divide da sempre. Divideva quando non c'era il fornitore unico, divide ora.