Ferrari, Raikkonen: "Vettel forte ovunque, lo aiuterò"

22 giugno 2017

La brutta gara in Canada (settimo) ha praticamente tolto Kimi Raikkonen dalla corsa al titolo e così, a partire dal gran premio d'Azerbaigian a Baku, il finlandese sarà in aiuto di Sebastian Vettel . "Quando non avrò più possibilità di lottare per il titolo aiuterò Vettel. E' stato così da sempre. La cosa importante è che la Ferrari vinca, mettere la macchina nella miglior posizione possibile", ha detto in conferenza stampa.

'IceMan' aggiunge: "Credo che le regole nel team siano molto chiare. Ci viene consentito di correre come vogliamo ma poi dobbiamo rispettare quello che ci dice la scuderia". Sul paragone con Vettel, che ha 141 punti, 68 più di lui, sottolinea: "Seb è stato forte ovunque, io invece ho faticato all'inizio, qua e là ho avuto dei problemi, ho avuto un ritiro. Quando il tuo compagno di squadra va sempre sul podio, è logico che il divario in termini di punti si amplia. Fortuna? No, non è una cosa su cui posso contare. Gli episodi storti possono accadere e non dipendono dalla nostra volontà. Almeno nell'ultima gara siamo riusciti a finire e ad andare a punti".



A Baku Raikkonen troverà un altro circuito cittadino come a Montecarlo, dove ha centrato la pole position, ma non vede similitudini, anche se pensa che Ferrari e Mercedes saranno ancora vicine: "Non ci sono garanzie. E' un circuito cittadino come Monaco ma non è assolutamente simile. Credo che la nostra macchina sia competitiva ovunque e daremo il nostro meglio per restare davanti. La Mercedes? Siamo stati vicini in ogni gara, ogni pista è diversa per cui non mi sorprende che la Pirelli abbia portato pneumatici differenti. Sarà una sorpresa se uno dei team sia molto più avanti rispetto all'altro".