Ferrari, Raikkonen: "Incidente con Bottas? Cose che succedono"

22 ottobre 2015

"L'incidente di Sochi con Bottas? Mi è stata data una penalità, ma non mi sento in colpa. Sono cose che capitano in F1". Kimi Raikkonen non fa un passo indietro e, stuzzicato in vista del Gp degli Stati Uniti, torna con la mente allo scontro col pilota della Williams alla fine della gara in Russia: "Non c'era modo di evitare l'impatto, non c'era più spazio - afferma il finlandese della Ferrari -. Tornassi indietro rifarei la stessa cosa".