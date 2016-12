Ferrari, Raikkonen: "Felici solo con la vittoria"

25 agosto 2016

E come si faccia a vincere a Spa, il circuito più bello della Formula Uno, nessuno può saperlo meglio di Kimi Raikkonen: quattro vittorie qui in Belgio, anche se salire sul gradino più alto del podio, considerati tutti i problemi della Rossa, non sarà facile: "Solo con la vittoria saremo felici - dice il campione del mondo 2007 - Speriamo di ritrovarla quanto prima. Dobbiamo massimizzare quello che abbiamo, se dovesse bastare tanto meglio, altrimenti dobbiamo cercare di migliorare in tutti i settori dove sappiamo di non essere competitivi". "La sosta non ha cambiato il quadro complessivo – aggiunge ancora Kimi - Anche le altre squadre fanno cambiamenti. Cerchiamo di fare bene e poi vediamo dove possiamo arrivare. Il circuito mi piace, qui si possono fare sorpassi e tutto questo è un bene sia per noi piloti che per gli spettatori e quindi per lo spettacolo in generale".