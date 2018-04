Ferrari, Raikkonen: "Felice, ma è solo venerdì"

6 aprile 2018

"Sono molto contento". Kimi Raikkonen tradisce il tradizionale aplomb che lo caratterizza per sbilanciarsi sulla splendida prova in pista nelle libere del venerdì che lo vede guardare tutti dall'alto in basso. "Sì, è solo venerdì, abbiamo provato diverse cose e si cerca sempre di imparare - ha detto -. Ora speriamo di mettere insieme tutte le cose, che secondo noi sono quelle giuste. Io sono molto contento, ma non dimentichiamo che è stato solo un venerdì". Unico problema lo stop per una gomma avvitata male: "È stata l'anteriore, un incidente normale. Ho sentito delle vibrazioni e il team mi ha detto di rallentare e spegnere".

VETTEL: "IL PASSO È BUONO E PUÒ MIGLIORARE"

Abbastanza soddisfatto anche Sebastian Vettel: "In Australia ci siamo ritrovati un po' indietro, anche in termini di feeling non del tutto a posto, e quindi qui abbiamo provato alcune cose, cercando principalmente di stabilizzare l'anteriore perché lì non era molto a posto e qui è andata un po' meglio. In questo venerdì sembra che siamo un po' più veloci degli altri, ma dipende un po' dal programma di lavoro quindi non arrivo ad alcuna conclusione: ci concentriamo su noi stessi e sull'assetto, cercando di migliorare il feeling che a volte è stato buono, altre volte no. Possiamo di certo migliorare, sia negli stint brevi, sia in quelli veloci: non ho visto cosa hanno fatto gli altri, il mio passo è buono e può migliorare, ma come ho detto abbiamo anche provato tante cose sulla macchina per il bilanciamento".