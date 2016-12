Ferrari, Raikkonen e il rinnovo: "Qui mi sento a casa"

20 agosto 2015

"Sono contento del rinnovo, alla Ferrari mi sento a casa, è una famiglia". Pochi sorrisi, come di consueto, ma parole dolci: Kimi Raikkonen, alla vigilia del GP del Belgio, parla del prolungamento del contratto per la prossima stagione. "Con Sebastian Vettel ci conosciamo bene, c'è una grande amicizia - afferma il finlandese, ultimo pilota a vincere un Mondiale con il Cavallino nel 2007 -. C'è una splendida atmosfera, possiamo fare grandi cose".

"Con Seb andiamo d'accordo e ci rispettiamo a vicenda - aggiunge Raikkonen, che fa anche un paragone rispetto agli ultimi anni -. Mi sembra che la situazione sia più lineare, il team lavora meglio e i progressi si sono visti. Adesso dobbiamo solo concentrarci per disputare una buona seconda parte di stagione. Se il contratto mi dà più sicurezza? No, non cambia il mio approccio alla gara, il mio impegno è stato e sempre sarà massimo, a partire da Spa". Proprio in Belgio il finlandese ha già vinto 4 volte, ma il suo più bel ricordo con la scuderia di Maranello è ovviamente un altro: "La conquista del Mondiale è un momento indimenticabile - conclude -, ma è stato bello pure il 2009 quando abbiamo vinto qui".