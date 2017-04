Ferrari, Raikkonen: "Dobbiamo migliorare in qualifica"

27 aprile 2017

Dopo aver sfiorato il podio in Bahrain, Kimi Raikkonen punta a lottare per la vittoria nel Gran Premio di Russia. "Sono più soddisfatto, nell'ultima gara è andata meglio anche se il nostro sabato è stato nella media, il primo giro negativo e ho faticato a superare chi mi stava davanti. Il feeling è stato buono, dobbiamo migliorare in qualifica per sfruttare la nostra velocità", l'analisi di "Iceman".

Nella conferenza stampa il finlandese della Ferrari aggiunge: "Finora siamo stati molto vicini con la Mercedes, ci aspettiamo che anche qui le cose non saranno molto diverse. E' la miglior Ferrari? Difficile paragonarla alle macchine del passato, di certo è la migliore degli ultimi tre anni. Il pacchetto è molto competitivo, ora sta a me far sì che si adatti al mio stile e renda al meglio". Interrogato su una possibile gerarchia nel team con Vettel primo pilota ha risposto: "No, ancora non si è parlato di questo. Se a fine anno uno di noi due non avrà più possibilità di vincere, allora certamente faremo qualche discorso a riguardo".



Infine a Raikkonen è stato chiesto della sua vita fuori dalla pista e della passione per il canto, e lui ha risposto con la solita dissacrante flemma: "Il canto? Non parlo delle cose che faccio fuori da qui. Vuoi sapere se vado nei bar? Sì, poco, non ho tempo. Mi piace cantare, ma non lo faccio per professione".