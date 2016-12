Ferrari, Raikkonen amaro: "Eravamo poco veloci"

2 ottobre 2016

Altra prova deludente della Ferrari. In Malesia quarto posto per Raikkonen: "Oggi ci mancava qualcosa sul tempo a ogni giro, non abbiamo mai avuto una vera chance di sfidarli per il podio anche se abbiamo fatto del nostro meglio". Domenica da dimenticare in fretta: "Ci mancava un po' di velocità, poi ho anche danneggiato la macchina sul fondo quando Rosberg mi ha toccato".