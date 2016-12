Ferrari, Raikkonen: "A Monza ho sbagliato io"

17 settembre 2015

Raikkonen è comunque riuscito a rimediare con una grande rimonta classificandosi al quinto posto: "Dopo 200 metri ero in ultima posizione, onestamente il quinto posto finale non è neanche un brutto risultato. Ovviamente però quando si parte secondi non è certo l'ideale - continua il finlandese -. Lo scorso fine settimana ha funzionato tutto bene ed eravamo in gran forma: mi sono trovato davvero bene con la vettura ".



Pronto a scendere in pista a Marina Bay anche Sebastian Vettel, che a Singapore vanta un ruolino di marcia di tre vittorie e due secondi posti: "Questa pista dal punto di vista fisico è impegnativa, ma io la amo - dice il tedesco -. Qui si vola tra le pareti di cemento, nessun errore è perdonato. La Ferrari ormai ha dimostrato di essere in grado di difendersi su ogni circuito, fatta eccezione per Silverstone. Sono convinto di poter ottenere un buon risultato".