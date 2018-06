Ferrari, prendi Ricciardo per il futuro

Dal rosso vivo del sabato si è passati a una tinta decisamente più sbiadita in gara. Come quando sbagli candeggio con i capi colorati. Una domenica da dimenticare per Vettel, resa meno amara dalla controfigura che ha corso al posto di Hamilton. Insomma i danni di Shanghai potevano essere più ingenti. Urge lo stesso una riflessione a Maranello su come sia stato possibile disperdere il vantaggio messo in pista per tutto il fine settimana. In Cina infatti Vettel aveva l’occasione per piazzare il primo tentativo di fuga. Determinante nella domenica nera di Seb è stata l’entrata killer di Verstappen, sempre pericoloso quando perde il collegamento tra cervello e piede destro. Così mentre Max resta un fenomeno potenziale, chi vince e tiene in piedi la Red Bull è Daniel Ricciardo, ragazzo che meriterebbe l’attenzione della Ferrari per qualità e sostanza che da anni mette sull’asfalto