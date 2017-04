Ferrari, nuova scarpa per Vettel

26 aprile 2017

Per vincere in Formula 1 i dettaggli sono fondamentali e Sebastian Vettel non vuole lasciare nulla al caso. Il tedesco, infatti, dal GP di Sochi indosserà una nuova scarpa per guidare la sua Ferrari. Non proprio il classico stivaletto da pilota, ma una calza che la Puma ha studiato nei massimi dettagli. La Evoknit Driver Pro pesa solo 135 grammi e il quattro volte campione del mondo l'ha già testata in inverno rimanendo molto soddisfatto.