Ferrari, Marchionne: "Vogliamo tutto, lo meritiamo"

5 maggio 2016

La complicata partenza della Ferrari non ha minato le ambizioni di Marchionne . " Vogliamo tutto quello che possiamo beccarci , e credo che ce lo meritiamo. E' solo una riflessione sul lavoro che abbiamo fatto nel 2015", ha spiegato. " Siamo stati competitivi in tre gare su quattro e per coincidenze o errori non siamo riusciti a far bene - ha aggiunto -. Ma mancano ancora tante gare e quella di Sochi era la più difficile per noi ".

Marchionne, dunque, non si arrende. "Per quanto riguarda la Ferrari, la cosa più importante è continuare a lavorare - ha precisato -. Quello che abbiamo visto è la possibilità in almeno tre gare delle quattro di essere vincenti; sfortunatamente per sbagli nostri, coincidenze o altre cose non ci siamo riusciti. Ma siamo alla quarta gara, ne abbiamo ancora 17 da fare, è un mondo completamente aperto".



Infine qualche riflessione sulla sfortunata gara di Sochi: "Avevamo bisogno di un motore veramente al massimo della potenza. Non eravamo lontani dai tedeschi ma non era abbastanza da dargli fastidio. Se fossimo usciti davanti avrebbero avuto difficoltà a sorpassarci, specialmente se c'era Vettel davanti".