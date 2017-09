Ferrari, Marchionne: "Vettel e Raikkonen sono i migliori, lo dimostreranno in gara"

2 settembre 2017

"Sono i migliori piloti al mondo e domani lo vedremo. Iniziamo in terza fila, diamogli una chance e vedremo": il presidente della Ferrari Sergio Marchionne ammette di aver "molto sofferto" durante la deludente qualifica del Gp d'Italia a Monza ma conferma piena fiducia in Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Il numero uno del Cavallino ha poi continuato: "Abbiamo visto oggi quanto sia difficile questo business. Lo abbiamo visto in pista, è stata una qualifica molto difficile - ha notato Marchionne, a margine del cocktail organizzato all'autodromo di Monza per festeggiare il settantesimo anniversario della Ferrari, dove ha abbracciato e scambiato qualche battuta con i suoi piloti -. Siamo venuti con le migliori intenzioni, fra tutte le cose che ci aspettavamo non c'era quel tipo di pioggia che ha cambiato ogni prospettiva. C'è un lavoro che bisogna continuare a fare in Ferrari ma la prospettiva è buona".



"Quanto cambia aver prolungato il contratto di Kimi e Sebastian? Fa un'enorme differenza - ha replicato Marchionne -. Sono felice che li abbiamo confermati entrambi, ho massima stima di loro. Sono i migliori piloti al mondo e domani lo vedremo. Iniziamo in terza fila, diamogli una chance e vedremo. I 70 anni della Ferrari? E' una storia incredibilmente grandiosa, nata dalla mente di un uomo che ha rotto ogni tradizione. Ora la vera sfida e' costruire i prossimi 70 anni".