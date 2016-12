Ferrari, Marchionne non si accontenta: "Ora altri progressi"

La distanza dalle Mercedes si è assottigliata, ma il lavoro fatto fin qui dalla Ferrari non basta a Sergio Marchionne . A margine dell'assemblea Fca di Amsterdam, il numero uno della Rossa ha ammesso che "la scuderia ha fatto grandi passi avanti, non parlo solo della vittoria a Sepang in Malesia", ma ha poi chiarito: "Credo ci siano le condizioni per fare progressi significativi a livello di performance e spero di vedere progressi già in Bahrein".

E ancora: "Credo che quando torneremo a Monza la macchina avrà dei cambiamenti fondamentali che ci permetteranno di gareggiare in modo intelligente", ha aggiunto.

Resta il tempo per una replica a Ecclestone: "Non possiamo fare gratis i motori per tenere in piedi la Formula 1. Non è un problema nostro ma di Ecclestone. Non possiamo metterci i soldi".