Ferrari, Marchionne: "Lavoriamo per tornare campioni"

25 febbraio 2016

"Lavoreremo senza sosta per far tornare la Ferrari campione del mondo, investendo dove necessario". Così il presidente della Ferrari, Sergio Marchionne, in una lettera agli azionisti. "La tradizione sportiva della Ferrari non è solo la chiave per l'innovazione per le nostre vetture stradali - aggiunge - è fondamentale per il valore del nostro marchio".