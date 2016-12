Ferrari, Marchionne: "Eravamo pronti a vincere, ma le Mercedes sono state impeccabili"

4 settembre 2016

"Se sono soddisfatto per il risultato? No, non lo sono. Sono invece soddisfatto per i nostri miglioramenti rispetto all'inizio della stagione". Sergio Marchionne, presidente della Ferrari, mastica un po' amaro al termine del GP di Monza. "Tutta la scuderia era pronta a vincere oggi. E un po' ci ho sperato dopo la partenza geniale dei nostri piloti. Ma poi bisogna arrivare in fondo, e le Mercedes sono state praticamente impeccabili".