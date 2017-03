Ferrari, Marchionne: "Abbiamo bisogno della Formula E"

31 marzo 2017

La Ferrari in Formula E è uno scenario non più così lontano. All'idea ipotizzata a Maranello a fine 2016, sono seguiti i commenti di Marchionne: "Abbiamo bisogno di essere coinvolti, perché l'elettrico via ibrido sarà parte del nostro futuro". Improbabile che il Cavallino diventi costruttore prima del 2022, ma una collaborazione non è da escludere: "La sfida è beneficiare dell'ibrido come emissioni, ma anche come prestazioni".